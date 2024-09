MN24 – Infortunato Calabria, OTTIME notizie da Milanello! Fonseca SORRIDE, gli ULTIMI aggiornamenti

Infortunato Calabria, ottime notizie da Milanello: il capitano rossonero è tornato in gruppo e sarà a disposizione con il Liverpool

Come appreso dalla nostra redazione, Davide Calabria, capitano del Milan, è finalmente tornato in gruppo dopo aver saltato la gara contro il Venezia per una forte botta alla gamba presa in allenamento nei giorni scorsi.

Paulo Fonseca ritrova l’italiano in vista della gara contro il Liverpool: Calabria entra così in ballottaggio con Emerson Royal, ex Tottenham che non ha pienamente convinto nelle prime uscite stagionali.