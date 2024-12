Infortunati Milan, sospiro di sollievo in casa rossonera! Loro cinque torneranno già contro la Roma

Infortunati Milan, Fonseca tira un sospiro di sollievo: in cinque torneranno a disposizione per la gara di San Siro contro la Roma

Il Milan di Paulo Fonseca può trovare un altro motivo per sorridere oltre a quello legato alla fondamentale vittoria di ieri sul campo del Verona.

Arrivano infatti buone notizie dell’infermeria: Torriani e Morata, out rispettivamente per la febbre e per la tonsillite, non preoccupano, mentre Pulisic, Bennacer e Jovic dovrebbero tornare a disposizione per la prossima sfida di campionato contro la Roma in programma il 29 dicembre a San Siro.