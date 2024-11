Infortunati Milan, la lista completa: tre giocatori ancora out. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, dopo due pareggi consecutivi in campionato, vuole tornare immediatamente alla vittoria A San Siro, sabato alle 18:00, arriverà l’Empoli allenato da D’Aversa. Per quanto riguarda la situazione infortunati Fonseca non avrà a disposizione Jovic, Florenzi e Bennacer.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Rientro per il prossimo anno.

Ismael Bennacer: lesione di terzo grado al polpaccio. La prossima settimana l’algerino sarà a Milanello per cominciare il percorso di rientro.

Luka Jovic: martedì 26 novembre è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane.