Infortunati Milan, Fonseca rassicura: «Ho fiducia in tutto il gruppo, c’è una cosa che non mi interessa assolutamente»

Infortunati Milan, Paulo Fonseca ha fatto il punto sull’infermeria rossonera in vista della sfida contro il Napoli

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca ha fatto il punto sull’infermeria in casa Milan in vista della sfida col Napoli:

ASSENZE PER DOMANI – «Io ho fiducia in tutto il gruppo. Non possiamo fare nulla con i giocatori che non ci sono, ma con quelli che ci sono. Io vedo questa cosa come un’opportunità per chi giocherà. Io ho fiducia in tutti i giocatori. Siamo una squadra, non mi interessa i nomi di chi gioca. Domani dobbiamo essere squadra per vincere».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA