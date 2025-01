MN24 – Infortunati Milan, l’esito degli esami è una sentenza! Conceicao sorride ma… Ultimissime

Condividi via email

Infortunati Milan, c’è l’esito degli esami a cui si sono sottoposti Pulisic, Morata e Thiaw. Le ultime sui tre giocatori

Come appreso da MilanNews24, Malick Thiaw ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, per lui un nuovo controllo fra 7-10 giorni. Pulisic e Morata hanno accusato un affaticamento muscolare durante la partita di ieri, per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari.

Il difensore sarà sicuramente out per la Juventus, restano in dubbio invece gli altri due giocatori.