Infortunati Milan, Bianchin svela tutto: «Jovic e Bennacer rientrano con la Roma ma lui è a rischio! In due puntano la Supercoppa»

Infortunati Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato la situazione dell’infermeria rossonera verso la Roma

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, noto giornalista, ha fornito questi aggiornamenti sugli infortunati in casa Milan in vista della Roma:

PAROLE – «Christian Pulisic ha fatto anche stamattina allenamento personalizzato per il problema a un polpaccio: è a rischio per domenica sera con la Roma. Confermati i piani di rientro per Jovic e Bennacer: domenica andranno in panchina. Musah e Loftus-Cheek puntano la Supercoppa».