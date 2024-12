Infortunati Milan, Fonseca sorride! In tre pronti al rientro, nel mirino quei due appuntamenti

Infortunati Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, si appresta a recuperare Pulisic, Bennacer e Jovic tra Roma e Supercoppa Italiana

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca può sorridere per quanto riguarda la situazione infortunati in casa Milan.

Per quanto riguarda Christian Pulisic, che è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro accusata del primo tempo della gara contro l’Atalanta, all’inizio della prossima settimana l’attaccante americano si sottoporrà a un nuovo esame per valutare come procede la sua guarigione. Il suo obiettivo è quello di tornare tra i convocati di Fonseca per la sfida del 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Stessa speranza anche per Ismael Bennacer e Luka Jovic che puntano ad andare almeno in panchina contro i giallorossi. Se non ce la dovessero fare, il loro rientro avverrà comunque in Supercoppa.