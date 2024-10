Infortunati Milan, Fonseca mastica amaro: lui non recupera, coperta corta in quel reparto

Infortunati Milan, Paulo Fonseca non recupera Tammy Abraham: ancora problemi alla spalla, può rientrare contro il Monza

Come riferito da Tuttosport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, deve masticare amaro in vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Napoli per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Tammy Abraham infatti non è riuscito ancora a recuperare dal problema alla spalla rimediato contro l’Udinese e dunque sarà out per la gara contro la squadra di Antonio Conte. L’attaccante inglese ha messo ora nel mirino la sfida di sabato contro il Monza.