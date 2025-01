Infortunati Juve, novità su Vlahovic e Conceicao dopo l’allenamento! Cosa filtra a due giorni dal big match contro l’Atalanta

Infortunati Juve, novità su Vlahovic e Conceicao! Le ultime sulle condizioni dei due big bianconeri per il recupero con l’Atalanta

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa all’indomani del Derby e a due giorni dal recupero contro l’Atalanta e a meno di una settimana dal match con il Milan, in programma martedì sera alle ore 20.45. Arrivano importanti aggiornamenti anche su Vlahovic e Conceicao, i due bianconeri in dubbio per la sfida.

Come appreso da Juventusnews24, Conceicao ha proseguito con il lavoro personalizzato e punta al rientro in campo contro il Milan, sabato all’Allianz Stadium. Vlahovic ha svolto differenziato sul campo: è più avanti nella tabella di recupero ed è possibile che recuperi per Atalanta-Juve. Domani test decisivo per il serbo.