Indagine Ultras Milan, la Gazzetta ANALIZZA la situazione rossonera: club ESTRANEO ai fatti. E sullo stadio…

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’indagine relativa agli ultras di Milan e Inter sta portando a galla diverse intercettazioni telefoniche. Argomenti diversi, dai biglietti alle questioni di campo e di mercato. Tra questi anche il controllo della zona limitrofa allo stadio San Siro, che era ormai in mano all’illegalità, come riporta il giornale.

Queste, invece, le parole che si leggono sulle colonne della Gazzetta per quanto riguarda la situazione Milan legata all’indagine: «Gli avvocati della società di via Aldo Rossi nel frattempo hanno analizzato l’ordinanza, ma soprattutto si sono messi a disposizione degli inquirenti sia per fornire tutti i documenti richiesti, sia per dare i chiarimenti sulle situazioni che coinvolgono il club. I punti fermi sono due: 1) come per l’Inter , non ci sono tesserati del Milan tra gli indagati; 2) la scelta del nuovo tecnico Fonseca è avvenuta nonostante le pressioni per Conte, evidenti da alcune intercettazioni tra gli indagati».