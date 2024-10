Indagine Ultras Milan, CLAMOROSO retroscena! Spunta il PATTO tra curve, notizia che lascia BASITI

Indagine Ultras Milan, clamoroso retroscena! Spunta il patto tra curve prima di Istanbul, la notizia lascia basiti. I dettagli

Gli avvocati dell’Inter e del Milan hanno già fatto tappa negli uffici del procuratore capo Marcello Viola, l’uomo che per primo ha parlato di ‘criticità’ nel modello di gestione del rapporto dei club col tifo organizzato. Una prima visita mercoledì e gli incontri informali nei corridoi della procura proseguiranno per settimane. Va presto allontanato, infatti, lo spettro indicato all’orizzonte: il rischio resta sempre il ‘procedimento di prevenzione’ che verrebbe promosso in presenza di una contestuale richiesta di amministrazione giudiziaria, qualcosa di mai visto nel calcio. Dentro a questo scenario vuole vederci chiaro anche la Commissione parlamentare Antimafia, che ha deciso di acquistare gli atti dell’indagine

Capi mai rivali di fronte agli interessi economici dentro a un San Siro da spolpare, anzi alleati al punto da spartire tra le due curve il bagarinaggio di biglietti rivenuti a prezzi folli per la finale di Champions ’23 a Istanbul: già prima del derby di semifinale era stato deciso l’abbraccio, come messo nero su bianconero in oltre 500 pagine di ordinanza. Oggi a essere sentito dai giudici anche Gherardo Zaccagni, imprenditore nel settore parcheggi, uno dei settori tra cui trarre maggiore incasso. «1000 macchine?… 30 mila a partita! Facciamo 80 mila al mese, punto e basta!», diceva a fine 2022 il dominus degli ultrà del Diavolo.