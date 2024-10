Indagine Ultras Milan, ecco COSA RISCHIA il club rossonero: NESSUN indagato ma... ULTIMISSIME

Indagine Ultras Milan, ecco cosa rischia il club rossonero dopo l’indagine della Procura emersa nella giornata di ieri. I dettagli

Sui numerosi arresti avvenuti tra gli esponenti delle curve di Milan ed Inter, la Gazzetta dello Sport, prova a fare un’analisi di quello che rischierebbero i due club:

PAROLE– «Nessun indagato tra i tesserati dei due club, «parte lesa nella vicenda», spiegano i magistrati. Eppure, la procura di Milano ha comunque avviato quello che tecnicamente è un

“procedimento di prevenzione” nei confronti di Inter e Milan, dopo il blitz che ha spazzato viai vertici delle due curve, per le attività illecite e le infiltrazioni della criminalità. Le due società

rischiano di finire in amministrazione giudiziaria, se non dovessero riuscire a dimostrare di non avere alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti»