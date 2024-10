Inchiesta Ultras Milan, l’ultima novità agita l’ambiente rossonero! Non se lo aspettava nessuno, cosa sta succedendo

Come riportato da Calcio e Finanza, che cita Repubblica, c’è un clamoroso aggiornamento sull’inchiesta Ultras:

PAROLE – «Presto verrà assegnata una scorta a Paolo Storari, il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia che, insieme alla collega Sara Ombra, ha portato avanti l’inchiesta che ha smantellato le tifoserie organizzate di Inter e Milan. Anche Sara Ombra è già da tempo sotto protezione. Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica, la decisione verrà formalizzata durante il prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, su raccomandazione del prefetto Claudio Sgaraglia, nonostante Storari abbia fatto sapere in via informale di non ritenere necessario un simile provvedimento. Tuttavia, la sua posizione è considerata troppo delicata e rischiosa, in un clima cittadino teso nonostante la calma apparente dopo i 19 arresti che hanno decapitato le due curve di San Siro. La scorta sarà affidata alla Guardia di Finanza».