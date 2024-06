Inchiesta Milan: la Procura federale archivia il fascicolo, ma l’indagine può riaprirsi. Le NOVITÀ

Inchiesta Milan: la Procura federale archivia il fascicolo, ma l’indagine può riaprirsi con queste modalità. Le NOVITÀ

La Procura Figc nella giornata di ieri ha archiviato “allo stato degli atti” il fascicolo aperto sul passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird, su cui la Procura di Milano sta indagando da mesi.

Una buona notizia per il club sul fronte sportivo, il più temuto per le possibili conseguenze in termini di penalizzazioni. Tuttavia come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’indagine potrebbe riaprirsi nel caso emergessero nuove prove.