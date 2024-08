Impallomeni SICURO sull’obiettivo del mercato Milan: «Può fare benissimo con Fonseca». Le sue dichiarazioni

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato tra le altre cose anche delle vicende riguardanti il Milan. Le sue parole.

IMPALLOMENI – «Abraham al Milan? Per me è un giocatore importante. Potrebbe fare bene nel Milan. Calabria contropartita? E’ il capitano del Milan, vedremo. La Roma deve completare il mercato, manca qualcosa come centrale e terzino destro, vedremo che deciderà De Rossi»