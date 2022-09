Impallomeni: «Il Milan non esce assolutamente ridimensionato dalla gara col Napoli»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha speso belle parole per il Milan nonostante la sconfitta contro il Napoli

Ospite di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato Milan-Napoli:

«Il lavoro di Spalletti è stato rapido, profondo. Credo che abbiamo raggiunto livelli mostruosi di spallettizzazione. Impressiona il centrocampo ma anche il georgiano, una personalità impressionante. Il Milan non esce ridimensionato, forse il pari sarebbe stato più giusto ma va bene anche che abbia vinto il Napoli. Siamo solo a settembre, tutto può ancora accadere. Per tutte. Le crisi si possono raddrizzare. La Juventus è più in crisi dell’Inter, queste capitano a tutti, bisogna resistere ora. Vedremo. Per me ci sono 6-7 squadre che possono vincere lo Scudetto ma Milan e Napoli hanno dimostrato di avere una forza impressionante».