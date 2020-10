Il The Guardian non ci sta: «San Siro non ha interesse culturale, what?»

Ci va giù duro il portale inglese The Guardian sulla questione San Siro, andando contro il suo possibile abbattimento

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha annunciato nell’assemblea degli azionisti che nei prossimi giorni verrà discusso in comune il progetto per un nuovo stadio per le due squadre di Milano. In questo progetto viene previsto che San Siro venga lasciato come spazio agli sport non professionistici.

Ad esprimere un parere assai negativo sulla vicenda ci ha pensato il The Guardian che, senza giri di parole, ha titolato: «San Siro non presenta interessi culturali e potrebbe essere demolito, sorry, what?». Un articolo che dall’Oltremanica sta già facendo il giro tra le bacheche dei tifosi rossoneri e, chissà, forse anche di alcuni dirigenti ed addetti ai lavori.