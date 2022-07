Il Milan e la carta prepagata da regalare ai tifosi: tutti i dettagli

Il Milan, per festeggiare la vittoria dello scudetto, ha deciso di regalare la propria carta prepagata a tutti i tifosi rossoneri

Grazie alla collaborazione con la fintech REPX, per festeggiare insieme ai propri fan l’avvincente vittoria dello scudetto, l’AC Milan regala ai propri tifosi la carta prepagata dei Campioni d’Italia. La carta inoltre permetterà di usufruire di una serie di sconti, vantaggi ed esperienze uniche per vivere la passione rossonera a tutto campo!

Dunque, i veri tifosi dell’AC Milan hanno ora un motivo in più per gioire in quanto per loro la nuova carta prepagata con i colori della squadra del cuore è gratis!

Basterà scaricare dal proprio smartphone da Google Play o Apple Store l’app PAYFAN AC Milan, registrarsi e la carta arriverà gratuitamente a casa (personalizzata con il nome dell’intestatario), senza nessun costo di emissione e senza nessun costo di canone per il primo anno.

Inoltre, in aggiunta ai vantaggi finanziari tipici dati dal possesso di una carta (questa funziona come un vero e proprio conto corrente, essendo dotata di un Iban), come già anticipato in precedenza, i supporter rossoneri potranno entrare in un mondo di esperienze uniche ed esclusive: per loro sconti dedicati su tutto il merchandising dei Milan Store (anche on line), sull’ingresso al Museo di Casa Milan, sugli abbonamenti Gazzetta dello Sport e Infinity+. Inoltre, godranno di un’assicurazione sui biglietti acquistati per lo stadio (che prevede il rimborso in caso di infortunio o malattia) e potranno concorrere a vincere biglietti in tribuna con hospitality per le partite casalinghe del Milan: nel corso di ogni anno vengono infatti attivati numerosi concorsi a premi per tutti i possessori della carta PAYFAN AC Milan (biglietti esclusivi per le partite a San Siro, abbigliamento firmato e tante esperienze uniche in arrivo pensate per accontentare i veri tifosi). Inoltre, utilizzando la carta per gli acquisti, avranno diritto a regali pensati solo per loro e potranno trasferire somme di denaro gratuitamente tra tifosi, in tempo reale e con disponibilità immediata sul conto del ricevente, rafforzando ancora di più aggregazione e fidelizzazione alla squadra. Dunque, uno strumento utile nella vita di tutti i giorni, sempre più cashless, ma anche un canale dedicato e dunque non anonimo di comunicazione, che permetterà di interagire con la squadra del cuore.

La carta prepagata nasce grazie alla partnership di AC Milan con la fintech inglese REPX, una innovativa società che, in poco meno di due anni di attività effettiva, ha già siglato accordi con le più importanti squadre di calcio in Italia e nel mondo (tra le tante, anche con la più iconica di tutte, il Real Madrid), divenendone il fornitore esclusivo di carte prepagate e connettendo l’asettico mondo finanziario al passionale mondo dei fan e dei tifosi.

«Grazie alla nostra tecnologia proprietaria brevettata – spiega Claudio Garavaglia, CEO di REPX – il pagamento con la carta diventa dunque un ulteriore modo di esprimere la propria fede calcistica, rafforzando il legame con la propria squadra e, al contempo, vivendo una divertente esperienza social, visto che la carta del tifoso può addirittura cantare (un brevetto esclusivo di REPX) e, nel caso del Milan, “segnerà un goal a favore del Milan” con la voce di un notissimo “Milanese”, lo speaker ufficiale rossonero Germano Lanzoni».

Per saperne di più, si può visitare il sito acmilanprepaidcard.com/