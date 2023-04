Ibrahimovic, ennesimo ritorno: lo svedese resta fondamentale

Zlatan Ibrahimovic ha recuperato dall’infortunio muscolare e punta il Lecce: lo svedese decisivo nel rush finale

Zlatan Ibrahimovic è tornato, di nuovo. Come riferito da Tuttosport, lo svedese ieri si è allenato regolarmente in gruppo ed è dunque perfettamente recuperato per la sfida di domenica tra Milan e Lecce.

Lo svedese non può giocare la Champions League perchè non è in lista ma potrà dare una grossa mano in campionato permettendo a Giroud di rifiatare in vista dell’euroderby.