Zirkzee Milan, Ibrahimovic CHIARO sul tema commissioni agli agenti: «Non facciamo beneficienza, deve andare bene al club!». Le parole del dirigente rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha fatto chiarezza su un tema caldo del mercato Milan, ovvero quello delle commissioni per Zirkzee. Ecco le parole del dirigente rossonero:

PAROLE – «Quando si parla di trattative ognuno vuole sfruttare la situazione. Ma deve essere ok per noi, non solo per loro. Non è beneficienza, deve andare bene per il club. Spendiamo in modo intelligente, che valore traiamo da questa situazione».

