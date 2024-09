Ibrahimovic Milan, una SCELTA INFELICE rischia di ROVINARE tutto: ecco cosa bisogna fare

Zlatan Ibrahimovic rischia di rovinare tutto a causa di una scelta non fortunata. Ecco cosa deve fare adesso il Milan

Secondo il giornalista Peppe Di Stefano di Sky Sport, la scelta di Ibrahimovic di non frequentare quotidianamente Milanello potrebbe rivelarsi un errore. Questa decisione, inizialmente pensata per essere vantaggiosa, rischia ora di avere conseguenze negative per l’attaccante svedese e per il Milan.

Sebbene inizialmente potesse sembrare una decisione vantaggiosa, ora questa strategia rischia di ritorcersi contro l’attaccante svedese e la squadra. Ecco perché il Milan e Ibrahimovic devono immediatamente correre ai ripari prima che sia troppo tardi.