Ibrahimovic sul suo RUOLO: «Seguo gli allenamenti ma NON sono una babysitter. I miei giocatori devono…». Le dichiarazioni del dirigente

Intervenuto ai microfoni del The Athletic, Zlatan Ibrahimovic ha risposto così sul suo ruolo al Milan.

PAROLE – «Seguo gli allenamenti dei giocatori ma non sono una babysitter. I miei giocatori sono adulti e devono assumersi le responsabilità. Devono dare il 200% anche quando non ci sono. Quando arrivi nel club, come giovane talento o giocatore con potenziale, il club ti formerà perché cresci fino a comprendere il modo in cui funziona un club e l’ambiente circostante. Al Milan vogliamo creare questo in modo positivo»

L’INTERVISTA INTEGRALE A IBRAHIMOVIC.