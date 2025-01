Ibrahimovic Milan, la mossa dello svedese fa impazzire i tifosi! L’ha convinto così, la ricostruzione

Ibrahimovic Milan, lo svedese decisivo per convincere Kyle Walker a venire a Milanello: clamorosa ricostruzione sull’affare

Importante ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello Sport sull’arrivo ormai imminente di Walker nel calciomercato Milan.

Zlatan Ibrahimovic qualche giorno fa ha preso il telefono e ha chiamato Kyle Walker. Hanno parlato di Milan e di un futuro che, dopo Juventus-Milan, dovrebbe diventare realtà. La prima operazione in chiusura del mercato di gennaio del Milan è particolare. Intanto, i fatti. Walker, terzino del Manchester City campione di tutto, è pronto a firmare con il Milan per sei mesi e l’idea è che si arrivi a un prestito oneroso con diritto di riscatto: un milione per questi sei mesi, una cifra non lontana dai 5 milioni per il riscatto. Milan e giocatore sono d’accordo, il club vuole rinforzare la fascia destra – nonostante gli altri terzini in rosa – e Walker ha scelto da giorni il suo club preferito. Mancano offerta e stretta di mano col City, che però considera Kyle un capitano in uscita e, a condizioni ragionevoli, non si opporrà.