Ibrahimovic in visita ai bambini del Buzzi, lo svedese emozionato: «Portiamo felicità, mi danno tanta energia»

Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha fatto visita nella giornata odierna ai bambini del Buzzi: grande emozione per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha fatto una visita speciale ai bambini dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” A Milano. Un’iniziativa, “Il giocattolo sospeso”, di Fondazione Milan a cui ha partecipato anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

PAROLE – «Sì, è una giornata con tanta emozione. Portiamo felicità ed un po’ di sorrisi per dare forza a tutti i bimbi che sono qua. Bambini a bocca aperta? Bella sorpresa. Se posso dare forza ed energia faccio di tutto per portarle a questi bambini. Ma anche a me danno forza ed energia».