Ibrahimovic Milan: «Sono Zlatan e il mio ruolo è essere Zlatan».

L’Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui si analizza il caso AC Milan. Di seguito le parole di Ibrahimovic sul suo ruolo nel club rossonero.

«Io sono Zlatan e il mio ruolo è essere Zlatan. Ho molto da imparare, ma penso di avere anche molto da dare e volevo essere in una posizione in cui posso fare la differenza. Una delle mie responsabilità qui al Milan è far crescere la mentalità vincente della squadra, per assicurarmi che la squadra dia risultati».