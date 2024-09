Ibrahimovic Milan, lungo COLLOQUIO con tre big: spunta la RICHIESTA per il derby contro l’Inter. Il retroscena

Maignan, Theo Hernandez e Reijnders si sono intrattenuti a lungo con Ibrahimovic. A svelare il retroscena sui tre big del Milan è Danielo Longo via Twitter.

Lo svedese ha ribadito ai giocatori che hanno le carte in regola per vincere contro l’Inter e li ha esortati a dare il massimo fino all’ultimo minuto, a differenza di quanto successo con il Liverpool. Una sorta di patto derby per cercare di far svoltare la stagione.