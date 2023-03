Infortunio Ibrahimovic: le condizioni dello svedese

Zlatan Ibrahimovic ha saltato l’ultima partita della Svezia per infortunio. Oggi l’attaccante del Milan è rientrato a Milanello

come riportato da Sky Sport non verrà sottoposto a esami o visite ulteriori ma verrà valutato direttamente in campo nei prossimi allenamenti e così si capirà se potrà essere della trasferta di Napoli domenica sera.