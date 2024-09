Ibrahimovic Milan, Giroud CHIARO sull’ex compagno: «Deve avere carta BIANCA e ci si deve FIDARE». E APRE al ritorno

Ibrahimovic-Milan, Olivier Giroud ha parlato del ruolo dell’ex centravanti svedese aprendo anche al ritorno da dirigente

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic:

PAROLE – «E dove sta la novità? Ibra è Ibra, anche da dirigente. Conosce molto bene il calcio e il Milan soprattutto. Se scegli Zlatan, come ha fatto RedBird, devi fidarti: Ibra deve avere carta bianca. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo e io con quella maglia ho vissuto momenti indimenticabili. Se avessi l’opportunità di lavorare per il Milan ne sarei felicissimo. Ma non voglio problemi con il mio amico Ibra eh! Di sicuro rimarrò sempre un grande tifoso rossonero».

