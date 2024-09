Ibrahimovic Milan, COLPO DI SCENA: Zlatan ha fatto un PASSO INDIETRO. Cosa succede

Ibrahimovic Milan, COLPO DI SCENA: Zlatan ha fatto un PASSO INDIETRO in questi giorni. Cosa succede al dirigente rossonero

Ibrahimovic, dopo le dichiarazioni rilasciate nel prepartita di Milan Liverpool, ha fatto un passo indietro ed è tornato a Milanello con un atteggiamento diverso, più comprensivo verso i giocatori.

A svelarlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport spiegando che Zlatan in questi giorni ha avuto dei colloqui personali con alcuni giocatori (tra cui Theo Hernandez e Maignan) e ha capito che per questo Milan ferito serviva un suo approccio differente, mostrando maggiore partecipazione. I rossoneri cercano in lui un totem e un punto di riferimento come lo furono i vari Maldini, Berlusconi e Galliani.