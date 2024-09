Ibrahimovic Milan, l’ASSENZA dello svedese PESA: ecco chi ha PAGATO la sua distanza

Si fa sentire l’assenza di Zlatan Ibrahimovic dal Milan in questo periodo. Ecco chi ha accusato la distaza dello svedese

Come scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’assenza di Ibrahimovic dal Milan si fa sentire anche e soprattutto a causa dello stentato avvio di stagione. L’uomo di fiducia di RedBird, impegnato in Canada per vicende personali, non ha presenziato alle prime uscite stagionali dei rossoneri, privando Fonseca del suo scudo in queste prime uscite.

Non manca chi, come Boban, prende le difese del tecnico, anche se mai come in questo momento sarebbe stata fondamentale la sua presenza in quel di Milanello.