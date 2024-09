Ibrahimovic Milan, svedese FURIOSO! Aneddoto che PREOCCUPA, clima INCANDESCENTE a Milanello

Ibrahimovic-Milan, svedese furioso: ramanzina ai calciatori dopo la sconfitta contro il Parma. Atteggiamento da rivedere

Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul momento del Milan e che riguarda la figura di Zlatan Ibrahimovic.

La posizione di Fonseca in via Aldo Rossi non è messa in discussione anche perché il cambiamento del modo di giocare, voluto dal club proprio con la scelta di Fonseca, necessita di tempo. Lo sanno tutti, soprattutto Ibra. Il club si aspetta un cambio di marcia alla ripresa del campionato e nel mirino ha messo i calciatori, con i quali Zlatan non è stato tenero dopo il ko del Tardini. Da loro vuole di più ovvero che diano il massimo per mettere in pratica le idee di Fonseca.