Ibrahimovic sicuro: «I giovani giocatori dovrebbero avere questa mentalità per...»

Intervistato da Sports Illustrated, le parole di Zlatan Ibrahimovic: «I giovani giocatori dovrebbero avere questa mentalità per…»

Ecco le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sports Illustrated. Il suo pensiero sul percorso dei giovani giocatori: lo svedese negli ultimi anni al Milan è stato fondamentale proprio in tal senso.

PAROLE – «Se torni indietro di dieci anni, probabilmente la gente dice la stessa cosa: ‘La nuova generazione non ascolta la vecchia generazione. E se guardi indietro di vent’anni, sarebbe la stessa cosa’. Ma i giovani giocatori dovrebbero avere esattamente questa fiducia in se stessi e questa mentalità per poter andare per la propria strada.

Non puoi portargli via questo carattere, questa ambizione e queste visioni. Bisogna permettere loro di vivere un po’ e di fare le proprie cose. Naturalmente anche loro dovrebbero imparare – ed è quello che considero il mio compito: guidarli nel loro percorso con la mia esperienza di leader».