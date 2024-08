Ibrahimovic ESALTA Fofana: «È un giocatore COMPLETO, sa fare queste due cose. Sulla trattativa col Monaco…». Le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per presentare Fofana, ultimo acquisto rossonero che sarà a San Siro per assistere al match tra Milan e Torino.

SU FOFANA –«Abbiamo cercato un centrocampista che tenga la squadra in equilibrio. È un giocatore completo, che sa spaccare le linee, che può fare gol. È stata una delle trattative più lunghe, ma adesso quello che conta è che lui sia qui. La squadra è completa, siamo molto contenti e gli dò il benvenuto al Milan».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI IBRAHIMOVIC