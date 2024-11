Ibrahimovic a DAZN: «Leao è uno dei più forti al mondo! Morata? Vi dico come sta»

Ibrahimovic ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Juventus: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra il Milan e la Juventus, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

PAROLE – «Leao? Sono sempre stato orgoglioso di lui, l’ho conosciuto da ragazzino. Prima aveva molto potenziale, ora è calciatore: adesso sta passando un momento molto bello ed è uno dei più forti al mondo. Secondo me non si è ancora reso conto di quanto è forte e lo deve scoprire: deve sempre dare di più! Morata? Dieci giorni fa ha preso una botta in testa ma ora ha recuperato. Siamo molto soddisfatti, non è uno che ti fa 50 gol all’anno ma aiuta tantissimo la squadra».