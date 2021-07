Ibra scalpita con il pallone: «Mi sei mancato amore mio. Ma prima bisogna lavorare»

Ibra si è presentato al raduno a Milanello insieme al resto della squadra. Manca ancora qualche settimana però per averlo al 100%

L’obiettivo del Milan è quello di avere Ibra abile e arruolato per l’avvio ufficiale di stagione. Il recupero dello svedese procede senza intoppi e il sentimento prevalente è quello dell’ottimismo.

Il numero 11 rossonero non vede l’ora di rientrare in campo. Intervenuto con delle stories su Instagram, Ibra ha postato delle foto che lo ritraggono nei primi allenamenti di questi giorni (con il pallone in mano). Questa la didascalia: «Mi sei mancato amore mio, ma prima bisogna lavorare»