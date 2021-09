Huntelaar torna in campo: nuova avventura con la squadra della sua città

Torna a giocare Huntelaar, a pochi mesi dal sui addio al calcio professionistico. Ecco la sua nuova squadra in Olanda

Dopo aver dato l’addio al calcio professionistico qualche mese fa, Klaas-Jan Huntelaar tonra in campo con la maglia del HC’03 di Drempt, squadra della sua città natale. Secondo quanto riportato da Region8, l’attaccante è già sceso in campo nella sfida vinta per 3-1 contro il Concordia Wehl.

Le parole del presidente del club olandese Mart de Kruif: «Ha detto tranquillamente addio al calcio professionistico e senza clamore vuole solamente continuare a giocare con noi divertendosi. La nostra squadra è super socievole e facciamo dei granti terzi tempi».