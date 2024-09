Hummels Roma, l’EX OBIETTIVO del Milan si presenta: «Ho scelto i giallorossi perché…». Le parole del difensore tedesco

Mats Hummels, vecchio obiettivo del calciomercato Milan, si è presentato oggi ai canali ufficiali della Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA SCELTA DELLA ROMA – «Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Totti e il mio nuovo mister. Quando ero più giovane ho giocato contro De Rossi. Sono felicissimo».

LA SERIE A – «Sono davvero curioso di scoprire la Serie A. Conosco le squadre perché le ho affrontate in Champions League e in Europa League. Inoltre ho giocato contro l’Italia con la nazionale tedesca, a volte mi è andata bene e altre volte meno. Sono molto curioso di scoprire gli stadi, le squadre, il modo di giocare, le differenze rispetto a quello a cui ero abituato in Bundesliga».