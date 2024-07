Hummels Milan: il Bologna in pressing ma lui prende tempo. Sta ragionando su questo aspetto per la prossima stagione

Mats Hummels è il nome scelto dal Bologna per sostituire Riccardo Calafiori, ceduto all’Arsenal. Svincolatosi dal Borussia Dortmund l’esperto difensore tedesco – accostato anche al Milan – però prende ancora tempo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha chiesto ancora alcuni giorni per decidere il suo futuro, costringendo i rossoblù a spostare le visite mediche già programmate. I dirigenti aspettano, ma intanto valutano le alternative, mentre il padre e l’agente del calciatore garantiscono per la buona riuscita dell’affare: non ci sono altre offerte sul tavolo, ma solo un ragionamento ponderato e alcune situazioni personali da risolvere.