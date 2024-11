Hernanes a Lazionews24: «Queste sono le mie favorite per la vittoria dello Scudetto». Le ultimissime sul mondo rossonero

L’ex calciatore biancoceleste Hernanes è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del momento della Lazio di Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni a Lazionews24 sulla lotta Scudetto: scartato il Milan.

Al momento il campionato di Serie A sembra molto equilibrato, con tante squadre in pochi punti. Secondo lei chi è la favorita per la vittoria finale?

«Il Napoli e l’Inter sono senza dubbio le favorite per lo scudetto. La squadra di Inzaghi ha vinto l’anno scorso e gli azzurri due anni fa. Sono due squadre che hanno mantenuto i giocatori e i loro allenatori conoscono la strada per la vittoria. Secondo me sono queste due le favorite per la vittoria finale».