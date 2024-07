Hermoso Milan, DOPPIA PISTA per la difesa: i rossoneri FIUTANO l’affare! Le ultime sulla strategia per il reparto arretrato

Strahinja Pavlovic è il piano A del mercato Milan per la difesa ma non è l’unico nome sondato dai dirigenti rossoneri: Mario Hermoso intriga e non poco il diavolo. Il serbo del Salisburgo è il preferito, ma non per questo i rossoneri intendono trascurare la pista che può portare allo spagnolo.

Come sottolinea Sky Sport, il difensore centrale ex Atletico Madrid rappresenta una ghiotta opportunità essendo ancora svincolato dopo l’addio ai Colchoneros.