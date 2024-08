Hermoso Milan, il difensore OFFERTO ai rossoneri: adesso questo club spagnolo ci pensa ULTIME

Hermoso Milan, il difensore OFFERTO ai rossoneri: adesso questo club spagnolo ci pensa. Le ULTIME sullo spagnolo

Tra i difensori che erano stati accostati al mercato Milan c’era anche Hermoso che, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è nel mirino del Villarreal.

PAROLE – «Il Villarreal pensa a Mario Hermoso. L’ex difensore dell’Atlético Madrid resta senza squadra e il Villarreal lo vede come un’opzione per rinforzare la difesa. È stato offerto negli ultimi mesi a grandi squadre italiane come Juve, Inter, Milan o Napoli».