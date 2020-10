Hauge: «Posso giocare in diverse posizioni. Concorrenza? Non ho paura»

Jens Petter Hauge è stato presentato poco fa dal Milan con una conferenza stampa tenutasi a Milanello. Ecco le dichiarazioni più importanti

Il norvegese Hauge ha risposto alle varie domanda che gli sono state sottoposte, chiarendo anche qual è il suo ruolo che predilige.

Hauge ha dichiarato: «Posso giocare in posizioni diverse, come ala sinistra in penetrazione, in combinazione con l’attaccante, come trequartista. Sono un giocatore che vuole la palla, essere pericoloso e che vuole divertirsi con il supporto dei tifosi. La concorrenza di Leao e Rebic? Non mi spaventa la concorrenza, è positiva perché io devo migliorarmi ogni giorno e in ogni allenamento. Mi motiva e mi tiene vivo»