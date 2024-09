Calhanoglu PUNGE i tifosi del Milan: «Ho SEMPRE ricevuto critiche ma i fatti parlano CHIARO». Poi SVELA un retroscena di mercato

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter ed ex Milan, ha punzecchiato i tifosi rossoneri: le sue dichiarazioni

Dopo la vittoria di ieri sera per 3 a 1 con la sua Turchia contro l’Islanda, Hakan Calhanoglu, ex Milan, torna a parlare delle voci che in estate lo volevano lontano dal calciomercato Inter, svelando come non si trattassero si semplici voci ma di vere e proprie offerte: queste le parole del centrocampista turco.

SUL PALLONE D’ORO E LE CRITICHE – «Quando si tratta di me ci sono sempre critiche, ma cerco di non ascoltarle. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni un giocatore turco ho partecipato di nuovo al Pallone d’Oro, ne sono orgoglioso. Dopotutto servo il mio Paese nel miglior modo possibile».

VIA DALL’INTER? – «Ho ricevuto offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto all’Inter e l’Inter comunque non mi lascia andare. Quindi, come ho detto, non è una cosa che posso fare. Cercherò di giocare ai massimi livelli».

LE PAROLE DI CALHANOGLU