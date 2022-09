Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha parlato di Rafael Leao: l’olandese è felice del fatto che l’esterno giochi in rossonero

Ospite al Festival dello Sport a Trento, Ruud Gullit ha parlato così di Rafael Leao:

«Il Milan ha bisogno di fuoriclasse. C’era anche Ibrahimovic (prima dell’infortunio, ndr), ma sono contento il Milan abbia uno come Leao. Servono giocatori così per aprire le partite quando si è in difficoltà».