Gullit accusa: «Gli americani comprano i club per fare soldi e non per la storia. Non è un caso che...»

Le parole di Gullit, ex Milan, sulle proprietà americane che stanno investendo molto sul calcio di oggi, compreso quello italiano

Intervenuto in un’intervista a Marca, ecco le parole di Gullit, ex Milan, che commenta l’intervento di tante proprietà americane nel mondo del calcio.

PAROLE – «Le squadre di oggi sono guidate da stranieri, da americani che comprano i club per fare soldi, non per la storia del club. Per questo è difficile a volte avere questo sentimento. Non è un caso che i migliori club abbiano la figura di qualcuno che ama il club e ne conosce la storia».