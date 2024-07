Guirassy Milan, TRAMONTA definitivamente la pista: UFFICIALE l’approdo al Borussia Dortmund! L’annuncio dei tedeschi

Accostato per diversi mesi al mercato Milan e presente nella lunga lista dei papabili nuovi attaccanti dei rossoneri dopo l’addio di Olivier Giroud, Serhou Guirassy si trasferisce definitivamente al Borussia Dortmund. Il club tedesco, che ha pagato la clausola rescissoria per acquistarlo dallo Stoccarda, annuncia ufficialmente il suo arrivo.

LA NOTA – La squadra di calcio della Bundesliga, il Borussia Dortmund, sta rafforzando il suo centro offensivo. Oggi, giovedì, Serhou Guirassy (28 anni) ha firmato un contratto di lavoro valido fino al 30 giugno 2028. L’attaccante della Guinea, nato ad Arles, in Francia, si unisce al BVB dal VfB Stoccarda.

Pochi giorni fa, Guirassy è stato sottoposto a un’altra visita medica da parte di uno specialista. Questo ha rivelato che il suo infortunio, subito in una partita internazionale dopo la fine della stagione, non comporterà un intervento chirurgico. Guirassy completerà ora un programma di riabilitazione individuale per alcune settimane e, secondo le valutazioni dei medici, sarà in grado di essere pronto per l’azione in estate.

Guirassy, che si è trasferito in Germania dallo Stade Rennes nell’estate del 2022, è diventato il capocannoniere della Bundesliga dietro Harry Kane del Monaco la scorsa stagione, segnando 28 volte in 28 partite e attirando l’interesse di molti top club in Europa.