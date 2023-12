Guirassy Milan obiettivo concreto ma… Come cambiano i piani del club rossonero in vista del mercato di gennaio

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato del Milan, concentrandosi in particolare sul nuovo bomber che il club vorrebbe regalare a Pioli a gennaio.

Guirassy è un nome che continua ad essere seguito con grande attenzione sebbene ora Jovic si stia riprendendo: e non è da escludere che alla fine proprio per quest’ultimo motivo il Milan possa decidere di rinviare all’estate l’investimento in avanti.