Gudmundsson Milan, spunta l’INDIZIO che lo AVVICINA all’Inter: tifosi nerazzurri IMPAZZITI! Cos’è successo per l’attaccante islandese

Seguito a lungo anche dal calciomercato Milan, Albert Gudmundsson è senza dubbio il calciatore del Genoa più richiesto: sulle sue tracce c’è da tempo l‘Inter, che attende di compiere alcune operazioni in uscita per poter affondare il colpo. Dalle quote dei siti di scommesse arriva l’indizio che fa sognare i tifosi interisiti.

Tra un rumors e una trattativa, si scatena il totonome e nelle quote di Goldbet spicca l’opzione per l’attaccante islandese, offerto a 3,50. Da capire se nelle prossime settimane Marotta e Ausilio tenteranno l’affondo decisivo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totali di 25 milioni di euro.