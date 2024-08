Gudmundsson Milan, la RIVELAZIONE: «Offerta MIGLIORATA, si va verso la chiusura con questo club». Le ultimissime

Albert Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan, sembra aver deciso il suo futuro. Come riporta il noto esperto Sky Gianluca Di Marzio la trattativa tra il Genoa e la Fiorentina sarebbe ormai ad una fase avanzata.

DI MARZIO INTER – «Il club viola ha migliorato la sua offerta al Genoa e ora le parti sono a pochi passi dall’accordo definitivo e dalla chiusura finale. La Fiorentina, negli scorsi giorni, aveva offerto 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il diritto di riscatto dell’esterno offensivo islandese. La nuova proposta consiste invece in una cifra leggermente più alta per il prestito, sui 6-7 milioni, con un riscatto tra i 18 e i 19 circa. Il Genoa chiede un altro piccolo sforzo ma le parti ora sono vicinissime all’accordo».