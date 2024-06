Gudmundsson Milan, RIVELAZIONE dell’obiettivo rossonero: «Mi piacerebbe rigiocare con lui»

Albert Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan, ha fatto questa rivelazione sul suo futuro. Le dichiarazioni

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l’obiettivo del calciomercato Milan Albert Gudmundsson ha rivelato questo sul suo futuro.

RIGIOCARE CON KOOPMEINERS – «Sì, mi piacerebbe molto. Forse può venire a Genova, è un buon amico».

CALZETTONI ABBASSATI – «Non giocavo mai con i calzettoni abbassati, ma da quando sono in Italia… In una partita di pre-campionato era molto caldo, cercavo di essere comodo e sentirmi più fresco, quindi ho provato ad abbassare i calzettoni. Penso di aver segnato, quindi ho deciso di tenerli abbassati per sempre (ride, ndr)».

CONSIGLIO DI GILARDINO – «Essere sempre concreto davanti alla porta».